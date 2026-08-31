SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Lucas Torreira depremi!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Serie A ekibi Fiorentina'nın, 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için pazarlıklarda önemli mesafe katettiği öne sürüldü.

Galatasaray'da Lucas Torreira depremi!
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da sergilediği hırslı futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira hakkında İtalya basını gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız için eski takımı yeniden devreye girdi.

FIORENTINA SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAYACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A temsilcisi Fiorentina, tecrübeli orta sahanın peşini bırakmıyor. Floransa şehrini çok seven ve İtalya'ya dönmeye hazır olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu için Mor Menekşeler'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masada önemli bir ilerleme kaydettiği aktarıldı.

GALATASARAY'DA 4 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Arsenal forması giydiği dönemde 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina'da görev yapan başarılı oyuncu, ardından transfer olduğu Galatasaray'da unutulmaz bir döneme imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki 4 yıllık kariyerinde 4 lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Uruguaylı milli futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 178 resmi müsabakada 11 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen yıldız ismin geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş - Çorum FK maçının VAR’ı Richard Martens olduBeşiktaş - Çorum FK maçının VAR’ı Richard Martens oldu
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arda Okan Kurtulan için girişim varGalatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arda Okan Kurtulan için girişim var
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.