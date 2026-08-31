Galatasaray'da Lucas Torreira depremi!

Galatasaray'da sergilediği hırslı futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira hakkında İtalya basını gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız için eski takımı yeniden devreye girdi.

FIORENTINA SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAYACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A temsilcisi Fiorentina, tecrübeli orta sahanın peşini bırakmıyor. Floransa şehrini çok seven ve İtalya'ya dönmeye hazır olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu için Mor Menekşeler'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masada önemli bir ilerleme kaydettiği aktarıldı.

GALATASARAY'DA 4 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Arsenal forması giydiği dönemde 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina'da görev yapan başarılı oyuncu, ardından transfer olduğu Galatasaray'da unutulmaz bir döneme imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki 4 yıllık kariyerinde 4 lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Uruguaylı milli futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 178 resmi müsabakada 11 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen yıldız ismin geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.