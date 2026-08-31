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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arda Okan Kurtulan için girişim var

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç oyuncu için 6 milyon Euro teklif ettiği, İzmir ekibinin ise 8 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arda Okan Kurtulan için girişim var
Emre Şen
Arda Kurtulan

Arda Kurtulan

ARN Arnavutluk
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
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Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına yönünü İzmir'e çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Göztepe'nin gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesinin üst sıralarına ekledi.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI: GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EURO

Galatasaray dan sürpriz transfer hamlesi! Arda Okan Kurtulan için girişim var 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek adına Göztepe ile resmi temas kurdu. Sarı-kırmızılıların, genç savunmacı için İzmir temsilcisine 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi.

GÖZTEPE 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray dan sürpriz transfer hamlesi! Arda Okan Kurtulan için girişim var 2

HT Spor'da yer alan habere göre ise oyuncusunu ucuza elden çıkarmak istemeyen Göztepe, Galatasaray'ın yaptığı ilk teklife karşılık talebini iletti. İzmir kulübünün Arda Okan Kurtulan için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

35 MAÇTA 7 GOLE DOĞRUDAN ETKİ

Galatasaray dan sürpriz transfer hamlesi! Arda Okan Kurtulan için girişim var 3

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki sağ bekin Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı Ege temsilcisinin formasıyla bugüne kadar 35 resmi müsabakada boy gösteren genç yetenek, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Arda Okan Kurtulan
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