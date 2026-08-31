Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arda Okan Kurtulan için girişim var

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına yönünü İzmir'e çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Göztepe'nin gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesinin üst sıralarına ekledi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek adına Göztepe ile resmi temas kurdu. Sarı-kırmızılıların, genç savunmacı için İzmir temsilcisine 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi.
HT Spor'da yer alan habere göre ise oyuncusunu ucuza elden çıkarmak istemeyen Göztepe, Galatasaray'ın yaptığı ilk teklife karşılık talebini iletti. İzmir kulübünün Arda Okan Kurtulan için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki sağ bekin Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı Ege temsilcisinin formasıyla bugüne kadar 35 resmi müsabakada boy gösteren genç yetenek, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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