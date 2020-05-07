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Galatasaray'da Luyindama bireysel çalıştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.05.2020 07:52 | Son Güncelleme

Galatasaray, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Christian Luyindama’nın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sahada çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Galatasaray'da Luyindama bireysel çalıştı

Galatasaray’ın Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, hazırlıklarını Florya’da sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Luyindama, daha önce başladığı saha antrenmanlarını grup antrenmanlarının başladığı bu dönemde de devam ettiriyor.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından 26 yaşındaki futbolcunun antrenman yaptığı görüntüler paylaşıldı. Saha antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Luyindama’nın görüntülerine futbolcunun lakabı olan ‘Patron’ notu yazıldı.

(İHA)

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