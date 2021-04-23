Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını kaçırdı.Son 4 maçında Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 6, BAY geçen Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisine düştü.

BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'ın puan kaybı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Fatih Terim bu sezonun tartışılan isminin biletini kesti.Beşiktaş, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve son oynanan Trabzon maçlarındaki hatalarıyla 8 puanlık kayıpta direkt başrolde olan Luyindama'nın sezon sonu gönderileceği ifade edildi.1-1.5 ay önce yeni bir sözleşme ve buna bağlı zam yapılması planlanan Luyindama'nın bireysel yanlışları, süreci bugünlere getirdi.

ŞANSLARI KÖTÜ KULLANDI

Cezalı Donk’un yokluğunda stoper olarak görev yapan Demokratik Kongolu savunmacı, verilen şansları hep kötü kullandı. Luyindama teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezonki planları arasında yer almıyor.Bu nedenle Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda satma kararı aldı. Demokratik Kongolu oyuncu için gelecek teklifler değerlendirilecek ve böylece sarı-kırmızılılar, defans hattında değişime gidecek.Galatasaray’a 3+5 milyon euro karşılığında Standard Liege’ten transfer olan ve ilerle satılması halinde büyük paralar kazandıracağı söylenen Kongolu futbolcu için düşünülen politika da gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.