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Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim kararını verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.12.2020 17:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da transfere odaklandı. Sarı-kırmızılılar devre arasında kadrosunu yeni isimlerle takviye edecek. Bazı oyuncular ise gönderilecek. Fatih Terim, deneyimli savunmacı Luyindama'yı disiplinsiz davranışları nedeniyle satış listesine koydu.

Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim kararını verdi

Süper Lig'de ilk 11 hafta itibarıyla zirve yarışının iddialı takımlarından olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında takıma takviye yaparak formunu sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda orta saha, forvet ve defans bölgelerine transfer yapılması beklenirken, çalışmaların da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Galatasaray'da, devre arasında takımdan ayrılması muhtemel isimler de var. Bunlardan biri de sarı-kırmızılıların ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Luyindama...

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Kongolu defans oyuncusuyla alakalı Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Africa Top Sports'ta yer alan habere göre Luyindama ocak ayında takımdan ayrılacak. Haberde oyuncunun ayrılmasına ilişkin nedenler arasında, teknik direktör Terim'in hoşuna gitmeyen davranışları olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın, birkaç haftadır defansın göbeğinde Marcao-Donk ikilisini oynatıyor olması öne çıkarılırken, oyuncunun geçtiğimiz eylül ayında idmana geç kalmasından dolayı yedek bırakıldığı hatırlatıldı.

Haberin detayında 26 yaşındaki Luyindama ile ilgili, "Artık Terim'in planları arasında yok. Yerel medyaya göre Everton, oyuncu için 15 milyon euro'luk teklif sunacak" denildi.

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