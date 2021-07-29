Galatasaray'da Luyindama'nın bileti kesildi

Galatasaray'da iki PSV maçında alınan mağlubiyetler moralleri alt üst etti. Galatasaray'ın iki maçta da ortaya koyduğu kötü performans kamuoyu ve taraftarların tepkisini çekti.Dün akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan PSV maçının ardından yıldız futbolcunun bileti kesildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yıldız futbolcuya tepki gösterdiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

LUYINDAMA ADETA ÇÖKTÜ

Fatih Terim'in ilk yarıda bir duran topu PSV kalecisi Drommel'e gönderen Luyindama'ya oldukça sert tepki gösterdiği gözlerden kaçmadı. Demokratik Kongolu futbolcunun maç sonu yaşadığı üzüntü dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın yediği gollerde hatası bulunan Luyindama'nın bileti kesildi.

LUYINDAMA'NIN YERİNE SÜRPRİZ TRANSFER

Galatasaray'da Luyindama ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar, Luyindama'nın alternatifini buldu. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

'G.SARAY, TANGANGA'IN PEŞİNDE'

Transferde hareketli günler yaşaması beklenen Galatasaray için sürpriz stoper iddiası geldi. Telegraph'tan Mike McGrath'ın verdiği bilgiye göre;Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaad eden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.

