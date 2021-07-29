TFF'nin başlattığı orman projesine büyük ilgi!

Spor kamuoyu, ülkemizde çıkan orman yangınlarından sonra tek yürek oldu. Türkiye Futbol Federasyonu da bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bir kesim sosyal medyada projenin kırmızı kartlar üzerinden daha çok fidan dikilmesine tepki gösterse de duyarlı bir adım atılmasından dolayı alkışlayanlar da oldu. Spor kulüpleri çıkan yangınlardan sonra paylaştıkları mesajlarda aynı duyguyu vurguladı.

KIRMIZI KART İÇİN 5

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir" bilgilendirmesi yapıldı.



