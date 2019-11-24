Galatasaray'da Luyindama'nın sözleşmesi donduruluyor

Yabancı kontenjanı dolu olan ve stoper takviyesini de artık listenin üst sıralarına alan Galatasaray'da Luyindama ile alakalı önemli bir karar alındı.
Sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi askıya alınacak. Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan oyuncuya ligin 2. yarısında lisans çıkarılmayacak.
Fatih Terim, savunmadaki bu önemli eksik nedeniyle Ocak ayında stoper takviyesinin de artık kaçınılmaz olduğunu yönetime iletti. (Futbol Arena)
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