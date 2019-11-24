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Galatasaray'da Luyindama'nın sözleşmesi donduruluyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2019 09:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlanarak sezonu kapatan Christian Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak ve Kongolu oyuncuya ligin ikinci yarısında lisans çıkarılmayacak.

Galatasaray'da Luyindama'nın sözleşmesi donduruluyor

Yabancı kontenjanı dolu olan ve stoper takviyesini de artık listenin üst sıralarına alan Galatasaray'da Luyindama ile alakalı önemli bir karar alındı.

Sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi askıya alınacak. Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan oyuncuya ligin 2. yarısında lisans çıkarılmayacak.

Fatih Terim, savunmadaki bu önemli eksik nedeniyle Ocak ayında stoper takviyesinin de artık kaçınılmaz olduğunu yönetime iletti. (Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
Christian Luyindama Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
beter olunnn !!!
Beter olun !
Zalatan İbrahim Oviç yine boşa düşüyor ocakta arsa sat yine getir yeni her maç mutlaka gol atyıor sezon gol sayısı 30 ve 38 yaşında daha iyisini bulamazsın mutlaka alınmalı.
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