Galatasaray'da Luyindama ve Nagatomo'nun sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerini askıya aldı.
TFF'ye bildirilen listede Nagatomo ve Luyindama'nın isimleri yer almadı.
Öte yandan ilk yarıda lisans çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.
İlk etapta Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin sözleşmesini fesh eden Galatasaray,sayıyı 14’e düşürmek için, iki oyuncunun kontratını dondurmak zorunda kaldı.
Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama ve Japon sol bek Nagatomo TFF'ye bildirilen listede yer almadı. Aslan’ın TFF listesine bildirdiği 14 yabancı ise Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Linnes, Jesse Sekidika ve Andone oldu.
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