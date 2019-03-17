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Galatasaray'da Luyindama ve Ndiaye, Yeni Malatyaspor maçında cezalı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

Bursaspor maçında sarı kart gören Luyindama ve Badou Ndiaye cezalı duruma düştü. İki oyuncu da Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Luyindama ve Ndiaye, Yeni Malatyaspor maçında cezalı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Bursaspor-Galatasaray maçında Sarı-Kırmızılılar'ı üzen gelişmeler yaşandı. Önce 44. dakikada Christian Luyindama ardından ise 47'de Badou Ndiaye sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

İki oyuncu da 27. haftada oynanacak kritik Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Galatasaray Luyindama Yeni Malatyaspor Badou N'diaye

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