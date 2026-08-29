Galatasaray'da maç önü büyük şok! Uğurcan Çakır aniden rahatsızlandı

Trendyol Süper Lig mücadelesinde evinde Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, başlama düdüğüne kısa bir süre kala beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin kalesinde son anda zorunlu bir rotasyon yapıldı.

İLK 11 AÇIKLANDIKTAN SONRA RAHATSIZLANDI

Teknik heyet tarafından mücadelenin ilk 11'inde başlayacağı duyurulan milli file bekçisi Uğurcan Çakır, maç öncesi son hazırlıklar sırasında ağrı hissetti. Başarılı kalecinin yaşadığı ani rahatsızlık sonrası sağlık heyeti duruma anında müdahale etti. Yapılan kısa değerlendirmenin ardından Uğurcan'ın maçta forma giyemeyeceği teknik heyete iletildi.

KADRODAN ÇIKARILDI!

Uğurcan Çakır'ın son anda kadrodan çıkarılmasının ardından gözler yedek kulübesine çevrildi. Yaşanan bu flaş gelişme üzerine zorlu Göztepe mücadelesinde Galatasaray'ın kalesini koruma görevi genç file bekçisi Jankat Yılmaz'a verildi. İlk 11'e dahil olan Jankat, kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak takımdaki yerini aldı.