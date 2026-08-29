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Galatasaray'da maç önü büyük şok! Uğurcan Çakır aniden rahatsızlandı

Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da karşılaşmaya dakikalar kala kalede mecburi bir değişikliğe gidildi. İlk 11'de yer alacağı açıklanan tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır'ın yaşadığı ani rahatsızlık sebebiyle eldivenleri Jankat Yılmaz devraldı.

Galatasaray'da maç önü büyük şok! Uğurcan Çakır aniden rahatsızlandı
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig mücadelesinde evinde Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, başlama düdüğüne kısa bir süre kala beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin kalesinde son anda zorunlu bir rotasyon yapıldı.

İLK 11 AÇIKLANDIKTAN SONRA RAHATSIZLANDI

Galatasaray da maç önü büyük şok! Uğurcan Çakır aniden rahatsızlandı 1

Teknik heyet tarafından mücadelenin ilk 11'inde başlayacağı duyurulan milli file bekçisi Uğurcan Çakır, maç öncesi son hazırlıklar sırasında ağrı hissetti. Başarılı kalecinin yaşadığı ani rahatsızlık sonrası sağlık heyeti duruma anında müdahale etti. Yapılan kısa değerlendirmenin ardından Uğurcan'ın maçta forma giyemeyeceği teknik heyete iletildi.

KADRODAN ÇIKARILDI!

Galatasaray da maç önü büyük şok! Uğurcan Çakır aniden rahatsızlandı 2

Uğurcan Çakır'ın son anda kadrodan çıkarılmasının ardından gözler yedek kulübesine çevrildi. Yaşanan bu flaş gelişme üzerine zorlu Göztepe mücadelesinde Galatasaray'ın kalesini koruma görevi genç file bekçisi Jankat Yılmaz'a verildi. İlk 11'e dahil olan Jankat, kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak takımdaki yerini aldı.

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Galatasaray Galatasaray
0 - 1
Göztepe Göztepe

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Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır galatasaray
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