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Galatasaray'da maç sonu 'Yaz dostum' ve 'Şampiyonlar Ligi' müziği göndermesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da maç sonu hoparlörden ‘Yaz dostum’ ve ‘Şampiyonlar Ligi’ müziği çalındı.

Galatasaray'da maç sonu 'Yaz dostum' ve 'Şampiyonlar Ligi' müziği göndermesi!

Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 mağlup ederek ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da maç sonu büyük sevinç gösterileri yaşandı.

Hakem Cüneyt Çakır’ın bitiş düdüğüyle birlikte havai fişek gösterilerinin yaşandığı kutlamada stat hoparlöründen de Barış Manço’nun ‘Yaz dostum’ şarkısı çalındı.

Öte yandan bu parçanın ardından Şampiyonlar Ligi müziği de hoparlörden taraftarlara iletildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Yaz Dostum

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