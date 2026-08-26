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Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki! "Bir kulübe can simidi olmak amacıyla alındı"

Galatasaray, TFF'nin 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası statüsünde yaptığı değişikliğe sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kararın bir kulübün şartlarına çözüm üretmek amacıyla alındığını savunarak "Ayrıcalık değil, eşit rekabet istiyoruz" mesajı verdi.

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki! "Bir kulübe can simidi olmak amacıyla alındı"
Burak Kavuncu

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsünde yaptığı değişikliğin ardından resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin yabancı futbolcu kuralında yaptığı değişikliğin Türk futbolunda kuralların şartlara ve kişilere göre değiştirildiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

"İBRETLE TAKİP EDİYORUZ"

Galatasaray dan TFF ye sert tepki! "Bir kulübe can simidi olmak amacıyla alındı" 1

Galatasaray, TFF'nin daha önce yabancı futbolcu konusunda aldığı kararları hatırlatarak federasyonun tutumunu eleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında, "Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak" şeklinde defalarca açıklama yapanların, Galatasaray'ın geçen sezon yaptığı talepleri gerektiği gibi değerlendirmeden reddettiğini ve uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

Kulüp, son düzenlemeyle birlikte yaşanan değişimi ise "ibretle takip ettiklerini" ifade etti.

"UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI"

Galatasaray, geçtiğimiz sezon yabancı futbolcu düzenlemesinin doğurabileceği sonuçlar konusunda TFF'yi uyardığını ancak bu uyarıların karşılık bulmadığını savundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu düzenlemenin Türk kulüplerini Avrupa'daki büyük takımların yetiştirme merkezi haline getireceğini ve yerli kulüplerin yüksek bonservis bedelleri ödemek zorunda kalacağını daha önce defalarca dile getirdiklerini belirtti.

"BİR KULÜBE CAN SİMİDİ OLMAK İÇİN ALINDI"

Galatasaray, TFF'nin son kararının tüm kulüplerin ortak çıkarlarını gözetmediğini öne sürdü.

Açıklamada, "Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca, isimler ve yönetimler değişse de "bu kulübü koruyup kollayan anlayışın" değişmediğini savundu.

"AYRICALIK DEĞİL, EŞİT REKABET İSTİYORUZ"

Galatasaray, Türk futbolunda tüm kulüpler için aynı kuralların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, "Ayrıcalık değil; Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ediyoruz" mesajını verdi.

"TÜRK FUTBOLU ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR YÖNETİMİ HAK EDİYOR"

Açıklamanın devamında Türk futbolunun kuralların ihtiyaç halinde değiştirilmediği, kararların tüm paydaşlarla istişare edilerek alındığı bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğu belirtildi.

Galatasaray, Türk futbolunun "bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını" hak ettiğini savunarak TFF'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"YİNE SAHADA KALACAĞIZ, YİNE KAZANACAĞIZ"

Galatasaray açıklamasını dikkat çeken bir mesajla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, "Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır" ifadelerini kullandı.

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galatasaray tff türkiye kupası yabancı kuralı
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