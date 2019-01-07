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Galatasaray'da Maicon antrenmanı yarıda bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.01.2019 19:13 | Son Güncelleme

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Maicon, sol topuğunda ağrı hissedip çalışmayı yarıda bıraktı.

Galatasaray'da Maicon antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek’te akşam idmanını gerçekleştirdi.

Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında zaman zaman yoğun yağış altında Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanın son bölümünde dolu yağdı.

Antrenmanda Maicon, sol topuğunda ağrı hissettikten sonra ağrısının ilerlememesi adına tedbir amaçlı olarak kenara geldi. Dün akşam kampa katılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da idman yer aldı.

ESKİŞEHİRSPOR'LA HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

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Galatasaray maicon

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