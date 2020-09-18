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Galatasaray'da Marcao için 20 milyon euro!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2020 19:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Marcao için Galatasaray tok satıcıyı oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin başta Roma olmak üzere birçok takımın listesindeki Brezilyalı stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Marcao için 20 milyon euro!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Marcao için Galatasaray tok satıcıyı oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin başta Roma olmak üzere birçok takımın listesindeki Brezilyalı stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlediği ortaya çıktı.

Son olarak Roma'dan 12 milyon Euro'luk teklif alan Galatasaray yönetimi bu rakamı yetersiz bulmuştu. Fatih Terim de Marcao'nun bu sezon mutlaka takımda olmasını istiyor.


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