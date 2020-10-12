Galatasaray'da Marcao'nun değeri belli oldu

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun devre arasında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, 1.5 sezonluk süreçte gelişim gösterdi.

Brezilyalı stoper, bu yaz transfer döneminde birçok takımın radarına girerken, değerini de artırdı. Transfermarkt'a göre 24 yaşındaki fubolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euroya yükseldi. Galatasaray'ın transfer döneminde bonservisi için 29 milyon euro istediği Marcao'nun bu fiyatı görenleri şaşkına çevirdi.

Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor.

