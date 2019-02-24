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Galatasaray'da Mariano, Erzurumspor'da cezalı duruma düştü

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.02.2019 22:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Akhisarspor'la karşılaştığı maçta sarı kart gören Mariano, Erzurumspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Mariano, Erzurumspor'da cezalı duruma düştü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor ile oynadığı mücadelede kötü bir haber aldı.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, karşılaşmanın 20. dakikasında orta sahada Elvis Manu'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Mariano, Galatasaray'ın 24. haftada deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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Mariano Galatasaray

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