Galatasaray'da Mariano, hakeme ateş püskürdü!

Galatasaray'ın Gaziantep ile 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra tecrübeli oyuncu Mariano çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mariano, "Sahaya çıkıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz ama çok açık şekilde hakemin verdiği hatalı kararlarla momentumu kaybediyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller, çalınan düdüklerle beraber maç bu hale geldi.Bu hakemlerle bizi şampiyon yapmazlar" ifadelerini kullandı.
Mariano, "Fransa ve İspanya'da top oynadım, böyle hakem kararları hayatımda görmedim. Şaşırıyoruz artık. Okan'ın pozisyonu özellikle. Şansımız zorlaştı ama mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bu hakemlerle zor." dedi.
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