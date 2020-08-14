Galatasaray'da Mario Götze için karar verildi

Galatasaray'da transfer gündeminde olduğu belirtilen Mario Götze için resmi açıklama geldi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alman oyuncu için konuştu ve "Vazgeçtik" dedi.
Albayrak, Dortmund'dan ayrılarak bonservisini eline alan 28 yaşındaki futbolcu için, "Mario Götze transferinin maliyeti yüksek olduğu için vazgeçtik" ifadelerini kullandı.
Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüş ve sözleşmesinin sonunda ayrılık kararı almıştı.
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