Galatasaray'da Mario Rui sesleri

Galatasaray'da sıcak gelişme! Napoli, Galatasaray'ın sol bek Mario Rui için yaptığı 5 milyon Euro teklifi kabul etti.

Gazeteci Alfedo Pedulla ve aynı zamanda Sport Italia'nın haberine göre, Napoli ile anlaşan Galatasaray, Mario Rui ile görüşmelere başladı.

MARİO RUI KİMDİR?

2018 yılında Roma'dan Napoli'ye transfer olan Mario Rui, kariyerinde daha önce uzun yıllar İtalya'da forma giydi. 2004/2011 dönemlerinde Portekiz'de Sporting Lizbon ve Benfica'da oynadıktan sonra İtalya'nın yolunu tutan Mario Rui, geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Mario Rui geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta oynadı.

(FUTBOL ARENA)

