Galatasaray'da Mauro Icardi'den gelen yeni haber tüm keyifleri kaçırdı!

Galatasaray'da Icardi gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe maçında yüzünü direğe çarptığı için sakatlanan Arjantinli golcünün sakatlığı sanıldığından daha da uzun sürecek.

TRABZON MAÇINDA DA YOK

Galatasaray'da tüm planlar Icardi'nin Trabzonspor maçında geri döneceğine yönelik yapılmıştı. Arjantinli golcüden gelen son habere göre yıldız oyuncunun en az 2 hafta daha takıma dönemeyeceği aktarıldı.

TÜM KEYİFLER KAÇTI

Icardi'den gelen bu kötü haber sonrası Galatasaray'da tüm keyifler kaçtı. Uzun bir süredir takımla çalışmayan Icardi'nin geri döndükten sonra da eski formuna kavuşması akıllarda soru işareti yaratıyor.





