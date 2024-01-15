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Galatasaray'da Mauro Icardi'den gelen yeni haber tüm keyifleri kaçırdı!

15.01.2024 17:01 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Icardi'nin sahalara ne zaman döneceği büyük merak konusu olmuş durumda. Trabzonspor maçına yetişeceği söylenilen Arjantinli golcüden gelen son haberler sarı-kırmızılılarda tatları kaçırdı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe maçında yüzünü direğe çarptığı için sakatlanan Arjantinli golcünün sakatlığı sanıldığından daha da uzun sürecek.

TRABZON MAÇINDA DA YOK

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Galatasaray'da tüm planlar Icardi'nin Trabzonspor maçında geri döneceğine yönelik yapılmıştı. Arjantinli golcüden gelen son habere göre yıldız oyuncunun en az 2 hafta daha takıma dönemeyeceği aktarıldı.

TÜM KEYİFLER KAÇTI

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Icardi'den gelen bu kötü haber sonrası Galatasaray'da tüm keyifler kaçtı. Uzun bir süredir takımla çalışmayan Icardi'nin geri döndükten sonra da eski formuna kavuşması akıllarda soru işareti yaratıyor.

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