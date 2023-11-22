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Galatasaray'da Mauro Icardi'den sevindiren haber geldi!

22.11.2023 08:52 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı tamamen geçmek üzere. Sakatlık nedeniyle performansında gözle görülür bir düşüş yaşanan Arjantinli oyuncudan müjdeli haber geldi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a Alanyaspor ve Manchester United maçları öncesi sevindiren haber geldi. Taraftarların merakla beklediği Icardi'nin sağlık durumu belli oldu.

MİLLİ ARADA KENDİNE GELDİ

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Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra karşılaşmalara iğneyle çıkan fakat tam performans veremeyen Icardi'ye milli ara yaradı... Liglere verilen bu arada tedavisine devam edilen Icardi, sakatlığını tamamen atlattı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DİNLENDİRİLDİ

Topuğundaki geçmeyen ağrılar nedeniyle geçen hafta takımla birlikte hiçbir antrenmana katılamayan Icardi'nin tedaviye yanıt vermesi sonrası Galatasaray'da yüzler güldü. Mauro Icardi'nin Alanya ve United maçları öncesi tamamen iyileşmek üzere olduğu aktarıldı.

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