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Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir devir resmen sona erdi

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukların baş mimarı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile yolların ayrılma noktasına geldiği iddia edildi. Gazeteci Nevzat Dindar, Arjantinli yıldızla iplerin tamamen koptuğunu ve yönetim cephesinde geri dönüş biletinin kesildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir devir resmen sona erdi
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezon planlamasını sürdüren Galatasaray'da, taraftarları şoke edecek flaş bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin, kulüpteki geleceği büyük bir çıkmaza girdi.

"İPLER KOPTU, SICAK BAKILMIYOR"

Galatasaray da Mauro Icardi depremi! Bir devir resmen sona erdi 1

Galatasaray'ı yakından takip eden spor gazetecisi Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı kulüp ile Mauro Icardi arasındaki iplerin tamamen koptuğunu öne sürdü. Dindar'ın aktardığı bilgilere göre; yönetim, tecrübeli golcüye devam etmesi yönünde yeni bir teklif sundu ancak Icardi cephesi bu teklife ve sunulan şartlara sıcak yaklaşmadı. Yaşanan bu anlaşmazlık, taraflar arasındaki bağların kopmasına neden oldu.

GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ "YOK DENECEK KADAR AZ"

Galatasaray da Mauro Icardi depremi! Bir devir resmen sona erdi 2

Sürecin artık geri dönülemez bir noktaya geldiğini belirten Nevzat Dindar, yönetimin tavrının da netleştiğini ifade etti. Arjantinli yıldızın ilerleyen süreçte fikrini değiştirip sunulan teklifi kabul etmesi halinde dahi Galatasaray'ın bu birlikteliğe onay vermeyeceği konuşuluyor.

Dindar süreci, "Artık o teklifi kabul etse de, Galatasaray için devam etme olasılığı yok denecek kadar az." sözleriyle özetleyerek Icardi devrinin sarı-kırmızılı kulüpte kapanmak üzere olduğunun altını çizdi. Gözler şimdi Galatasaray yönetiminden veya Icardi cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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