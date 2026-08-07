Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki aşk tamamen bitti!

Sarı-kırmızılı kulüpte dört sezon boyunca sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin takımdan ayrılış süreci sancılı geçiyor. Yönetimin sözleşme uzatmama kararı sonrası takıma veda edecek olan Arjantinli golcü için planlanan özel tören organizasyonunda beklenmedik bir karar alındı.

DAVETE OLUMLU DÖNÜŞ YAPMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel olarak organize etmek istediği ayrılık seremonisi için davet gönderilen Icardi'nin, yönetimin bu teklifine olumlu dönüş yapmadığı öğrenildi. Sözleşmesinin yenilenmemesi ve ayrılık kararı nedeniyle yönetime karşı kırgınlık yaşadığı belirtilen tecrübeli futbolcunun, bu sebeple törende yer almaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada tecrübeli golcüye görkemli bir veda töreni düzenleyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum."