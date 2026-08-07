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Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki aşk tamamen bitti!

Galatasaray ile sözleşmesi yenilenmeyen ve takımdan ayrılışı kesinleşen Mauro Icardi için Başkan Dursun Özbek'in planladığı veda seremonisinde flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli süperstarın, yönetimden gelen bu özel davete ne cevap verdiği ortaya çıktı.

Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki aşk tamamen bitti!
Emre Şen

Sarı-kırmızılı kulüpte dört sezon boyunca sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin takımdan ayrılış süreci sancılı geçiyor. Yönetimin sözleşme uzatmama kararı sonrası takıma veda edecek olan Arjantinli golcü için planlanan özel tören organizasyonunda beklenmedik bir karar alındı.

DAVETE OLUMLU DÖNÜŞ YAPMADI

Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki aşk tamamen bitti! 1

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel olarak organize etmek istediği ayrılık seremonisi için davet gönderilen Icardi'nin, yönetimin bu teklifine olumlu dönüş yapmadığı öğrenildi. Sözleşmesinin yenilenmemesi ve ayrılık kararı nedeniyle yönetime karşı kırgınlık yaşadığı belirtilen tecrübeli futbolcunun, bu sebeple törende yer almaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki aşk tamamen bitti! 2

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada tecrübeli golcüye görkemli bir veda töreni düzenleyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
gsye yatik adam yaramaz icardi bye byeee
@gb_serdar kardeş ben bir Fenerbahçe li olarak tarafsız görüşüm bence İcardi osimhenden daha iyiydi, iyi bakarsan geçen sezon neredeyse sezonun yarısında oynamadı İcardi ama osimhenden fazla gol attı, bunu kimse inkar edemez, bana kalırsa osimhen boş adam.
Defolsun gitsin bedavacı, ne aşkı, başkandan başka ilgi duyan yok.
Ne töreniydi bu biliyor musun ?Senden kurtulma töreniydi sensiz de kutlarız.;))
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