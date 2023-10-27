Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Rizespor maçında sahada olacak mı? Resmi açıklama geldi...

Sarı-kırmızılı takımda Fransız futbolcu Tanguy Ndombele, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Icardi'nin kamp kadrosuna dahil edilmesi Galatasaray'da büyük sevinç yaşattı.

SON KARAR RİZE'DE VERİLECEK

Beşiktaş derbisinde sakatlanmasının ardından Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Arjantinli oyuncuyla ilgili karar Rize'de verilecek. Icardi'nin durumunun iyiye gitmesi halinde ilk 11'de oynayacağı, iyiye gitmemesi durumunda ise 18 kişilik kadrodan çıkartılacağı bilgisi aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.





