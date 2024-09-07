Galatasaray'da Mauro Icardi için yeni iddia! "Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor..."

Icardi, sakatlığının tedavisinin Arjantin'de yapılması için Galatasaray yönetiminden izin aldı.

VALİZLERİNİ TOPLADI

En az 1 ay sahalardan uzak kalacak Icardi'nin bu süreyi ülkesinde kullanmak istemesi sosyal medyada gündem oldu. Valizlerini toplayan Icardi, Galatasaray yönetiminden özel izin aldı.

ÇOCUKLARIYLA DA İLGİLENECEK

Eski eşi Wanda Nara ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Icardi, sakatlığının yanı sıra ülkesine çocukları için de dönmek istediği öğrenildi. Çocuklarının velayetini almak için yoğun uğraş veren Icardi, Arjantin'de bu işlerini de halletmeye çalışacak.