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  4. Galatasaray'da Mauro Icardi için yeni iddia! "Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor..."

Galatasaray'da Mauro Icardi için yeni iddia! "Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.09.2024 09:11
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Galatasaray'da sakatlık geçiren ve en az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Icardi'nin sarı-kırmızılı yönetimle görüşerek Arjantin'e gitmek için izin aldığı öğrenildi. Icardi, tedavisinin Arjantin'de yapılmasını talep etti ve geriye kalan işlerini de halletmek için süre istedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi için yeni iddia! "Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor..."
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Icardi, sakatlığının tedavisinin Arjantin'de yapılması için Galatasaray yönetiminden izin aldı.

VALİZLERİNİ TOPLADI

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En az 1 ay sahalardan uzak kalacak Icardi'nin bu süreyi ülkesinde kullanmak istemesi sosyal medyada gündem oldu. Valizlerini toplayan Icardi, Galatasaray yönetiminden özel izin aldı.

ÇOCUKLARIYLA DA İLGİLENECEK

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Eski eşi Wanda Nara ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Icardi, sakatlığının yanı sıra ülkesine çocukları için de dönmek istediği öğrenildi. Çocuklarının velayetini almak için yoğun uğraş veren Icardi, Arjantin'de bu işlerini de halletmeye çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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