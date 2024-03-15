Galatasaray'da Mauro Icardi kararı! Yaşanan gelişme yüzleri güldürdü...

Bir süredir gol yollarında sıkıntı yaşayan Icardi'nin performansının artması Okan Buruk'u sevindirdi. Beşiktaş derbisinde Ghezzal'ın müdahalesiyle yaşadığı topuk sakatlığı yıldız oyuncunun performansını bir hayli geriye götürmüştü.

ÖZEL OLARAK ANTRENMAN YAPIYOR

Galatasaray'da Icardi'nin önümüzdeki maçlarda tamamen hazır olması için özel olarak antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Eski formuna kavuşmayı çok isteyen Arjantinli oyuncunun şampiyonluk yolunda gollerle katkı yapmak istediği ifade edildi.

İĞNE OLMAYI BIRAKTI

Bir süredir iğne ile maçlara çıkan Icardi'nin yaklaşık 3 haftadır iğne olmayı bıraktığı ve tamamen iyileştiği öğrenildi. Bu haber sonrası Okan Buruk'un da Icardi'ye yüklemeler yaptığı ve özel olarak hazırladığı aktarıldı.





