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Galatasaray'da Mauro Icardi kararı! Yaşanan gelişme yüzleri güldürdü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 10:47
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yeniden gol atıp formunu yakalaması yüzleri güldürdü. Şampiyonluk yolunda son düzlüğe girilirken her puanın altın değerinde olduğu haftalarda Icardi'ye ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılarda keyifler yerine geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi kararı! Yaşanan gelişme yüzleri güldürdü...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bir süredir gol yollarında sıkıntı yaşayan Icardi'nin performansının artması Okan Buruk'u sevindirdi. Beşiktaş derbisinde Ghezzal'ın müdahalesiyle yaşadığı topuk sakatlığı yıldız oyuncunun performansını bir hayli geriye götürmüştü.

ÖZEL OLARAK ANTRENMAN YAPIYOR

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Galatasaray'da Icardi'nin önümüzdeki maçlarda tamamen hazır olması için özel olarak antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Eski formuna kavuşmayı çok isteyen Arjantinli oyuncunun şampiyonluk yolunda gollerle katkı yapmak istediği ifade edildi.

İĞNE OLMAYI BIRAKTI

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Bir süredir iğne ile maçlara çıkan Icardi'nin yaklaşık 3 haftadır iğne olmayı bıraktığı ve tamamen iyileştiği öğrenildi. Bu haber sonrası Okan Buruk'un da Icardi'ye yüklemeler yaptığı ve özel olarak hazırladığı aktarıldı.

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