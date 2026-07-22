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Galatasaray'da Mauro Icardi krizinin perde arkası! Veda teklifini yanıtsız bıraktı

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi, kulüpten ayrılış süreci ve kendisine sunulan şartlar nedeniyle yönetime ve teknik heyete tepkili. Rams Park'ta düzenlenmek istenen veda organizasyonu teklifini cevapsız bırakan Arjantinli golcünün yakın çevresine sitem dolu açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizinin perde arkası! Veda teklifini yanıtsız bıraktı
Emre Şen

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi cephesinde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Arjantinli yıldızın, ayrılık biçimi ve süreç boyunca kendisine sunulan şartlar nedeniyle yönetime son derece tepkili olduğu öğrenildi.

VEDA ORGANİZASYONUNA YANIT VERMEDİ

Sarı-kırmızılı idarecilerin, 2 Ağustos'ta Rams Park'ta Rennes ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında tecrübeli golcü için özel bir veda organizasyonu düzenlemek istediği ve bu taleple oyuncunun kapısını çaldığı bildirildi. Ancak Arjantinli forvetin, kulüpten gelen bu teklife şu ana kadar olumlu ya da olumsuz hiçbir dönüş yapmadığı ve sessizliğini koruduğu ifade edildi.

"HEM BAŞKANA HEM HOCAYA KIRGINIM"

Sosyal medya hesaplarından da henüz Galatasaray için herhangi bir veda mesajı yayınlamayan Icardi'nin, Rams Park'taki etkinliğe katılmasına düşük bir ihtimal gözüyle bakılıyor. Yaşanan süreç nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğu belirtilen yıldız oyuncunun, yakın çevresine "Yapılanları hak etmedim. Hem başkana hem de teknik direktöre çok kırgınım" dediği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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