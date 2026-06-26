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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren ve Mauro Icardi'ye yaptığı yeni sözleşme teklifinden gelecek yanıtı bekleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki 27 yaşındaki hücum oyuncusu Omar Marmoush, Aslan'a transfer olmak için yeşil ışık yaktı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği yıldız ismin kaderini ise yabancı kuralı ve Enzo Maresca belirleyecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine dünya yıldızı geliyor!
Emre Şen
Omar Marmoush

Omar Marmoush

MSR Mısır
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Süper Lig'de elde ettiği başarıları Şampiyonlar Ligi seviyesine taşımak isteyen Galatasaray, hücum hattını garanti altına almak için alternatifli bir transfer stratejisi izliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan takımın en büyük gol silahı Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüp Arjantinli yıldızdan gelecek yanıtı beklerken, diğer yandan da listesindeki diğer yıldızlarla temaslarını sıcak tutuyor.

MARMOUSH'TAN "DÜZENLİ FORMA" ŞARTIYLA YEŞİL IŞIK

Galatasaray da Mauro Icardi nin yerine dünya yıldızı geliyor! 1

Galatasaray'ın radarındaki en önemli isimlerden biri olan Omar Marmoush cephesinde yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusunun, kariyerine düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği, hedefleri olan bir takımda devam etmek istediği ve bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin ilgisine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak yönetimin bu transferi resmiyete dökebilmesi için sadece Icardi'nin vereceği kararı değil, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezonda uygulayacağı yabancı kuralının da netleşmesini beklediği ifade ediliyor.

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLACAK

Galatasaray da Mauro Icardi nin yerine dünya yıldızı geliyor! 2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Omar Marmoush transferini özellikle istediği ve sürecin yakından takipçisi olduğu kaydedildi. Başarılı çalıştırıcı, 27 yaşındaki oyuncunun sadece santrfor bölgesinde değil; aynı zamanda 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta da yüksek verimle oynayabilmesi nedeniyle bu hamleyi sistemin kilidi olarak görüyor.

GÖZLER ENZO MARESCA'NIN KARARINDA

Galatasaray da Mauro Icardi nin yerine dünya yıldızı geliyor! 3

Transferin önündeki bir diğer kritik viraj ise İngiltere'deki teknik adam sirkülasyonu. Manchester City'de yeni teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Enzo Maresca'nın kadro planlamasında vereceği rapor, Omar Marmoush'un geleceği için de doğrudan belirleyici bir rol oynayacak. İtalyan teknik adamın oyuncuyla ilgili vereceği karar sonrasında Galatasaray'ın resmi adımları hızlandırması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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