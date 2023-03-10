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Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor! Paylaştığı fotoğraf sonrası taraftarlar adeta bayram etti...

10.03.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Icardi'nin akıbeti yavaş yavaş belli oluyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak için harekete geçtiği bilinirken, Icardi'nin çocuğunu Türkiye'de okula yazdırması taraftarları sevindirdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor! Paylaştığı fotoğraf sonrası taraftarlar adeta bayram etti...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Saha içinde olduğu gibi saha dışında da bir o kadar gündem olan Icardi'nin geleceği hakkında birçok dedikodu ortaya atıldı. Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın açıklamasının ardından Icardi'den flaş bir hamle geldi.

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Wanda, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru. Icardi hala çok genç ve yıldız bir isim. Sezon sonunda oturup konuşacağız" demişti.

ICARDI, ÇOCUĞUNU TÜRKİYE'DE OKULA YAZDIRDI

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Türkiye'de mutlu olduğu öğrenilen Icardi'nin İstanbul'da uzun soluklu planlar yaptığı ve bu bağlamda çocuğunu okula yazdırdığı öğrenildi. Bu hamlenin ardından Galatasaray taraftarı büyük mutluluk yaşadı.


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