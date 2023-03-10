Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor! Paylaştığı fotoğraf sonrası taraftarlar adeta bayram etti...

Saha içinde olduğu gibi saha dışında da bir o kadar gündem olan Icardi'nin geleceği hakkında birçok dedikodu ortaya atıldı. Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın açıklamasının ardından Icardi'den flaş bir hamle geldi.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

Wanda, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru. Icardi hala çok genç ve yıldız bir isim. Sezon sonunda oturup konuşacağız" demişti.

ICARDI, ÇOCUĞUNU TÜRKİYE'DE OKULA YAZDIRDI

Türkiye'de mutlu olduğu öğrenilen Icardi'nin İstanbul'da uzun soluklu planlar yaptığı ve bu bağlamda çocuğunu okula yazdırdığı öğrenildi. Bu hamlenin ardından Galatasaray taraftarı büyük mutluluk yaşadı.



