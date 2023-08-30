SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Mauro Icardi şov! Molde maçında da attı ve...

Galatasaray'da Mauro Icardi şov! Molde maçında da attı ve...

30.08.2023 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk etti. Sarı - kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Galatasaray'da Mauro Icardi, attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Molde ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi gollerine devam etti.

F4uLQ7NXwAAnXP0

Arjantinli yıldız, müsabakanın 7. dakikasında kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

F4uLQ7VWAAAe8KX

Mauro Icardi böylece bu sezonki gol sayısını da 5’e çıkardı. Icardi bu gollerin 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2’sini de Süper Lig’de kaydetti.

Maça ilk 11’de başlayan Arjantinli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray - Molde maçında kabus gibi 30 saniye!Galatasaray - Molde maçında kabus gibi 30 saniye!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi!Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi!
Anahtar Kelimeler:
Molde Mauro Icardi galatasaray UEFA ligi süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.