Galatasaray'da Mauro Icardi sözleşmesiyle ilgili flaş bir karar aldı! Sevgilisini de düşünerek aldığı karar geniş yankı uyandırdı...

Galatasaray’ın starı Mauro Icardi sözleşmesinin sona ermesine 1 yıldan az bir süre kala, yeni sözleşme için kararını verdi. Sarı kırmızılı yönetimden henüz daha ses çıkmamışken, sevgilisini de düşünerek bir karar verdi.

Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'da geçen sezon çapraz bağlarını kopartan Mauro Icardi, 281 gün sonra yeşil sahalara dönerken, teknik direktör Okan Buruk tarafından henüz hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11 de oynatılmıyor. Yıldız oyuncu antrenmanlarla sakatlık sürecindeki kaybı dengelemek isterken, sözleşmesi ile ilgili flaş bir karar aldı.

KARARINI VERDİ!

Galatasaray da Mauro Icardi sözleşmesiyle ilgili flaş bir karar aldı! Sevgilisini de düşünerek aldığı karar geniş yankı uyandırdı... 1

Sabah gazetesinin haberine göre, Mauro Icardi kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Arjantinli yıldızın evini değiştirdiği ve İstanbul'da sevgilisi China Suarez'le kurduğu yeni düzeni bozmak istemediği aktarıldı.

Galatasaray da Mauro Icardi sözleşmesiyle ilgili flaş bir karar aldı! Sevgilisini de düşünerek aldığı karar geniş yankı uyandırdı... 2

YÖNETİM DE ONDAN MUTLU

Galatasaray yönetiminin ara transfer dönemine kadar önceliğinin Mauro Icardi olacağı ve Arjantinli yıldızın geleceği hakkında kararın verileceği belirtildi. Sarı kırmızılı yönetimin yıldız isimden memnun olduğu ve taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli ile 2 yıl daha sözleşme imzalamayı düşündüğü iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Mauro Icardi galatasaray
