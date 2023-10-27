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Galatasaray'da Mauro Icardi sürprizi!

27.10.2023 14:52 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı - kırmızılılarda Bayern Münih'e karşı iğne ile sahada yer alan Icardi'nin son durumu ise merak ediliyordu. Arjantinli yıldız, Rizespor karşılaşmasının maç kadrosuna alındı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

ICARDI MAÇ KADROSUNDA

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Öte yandan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.

Arjantinli yıldız, Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça iğneyle çıkmıştı.

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Icardi'nin Rize'de oynayıp oynamayacağına teknik heyet ve sağlık ekibi ile arasında yapılacak son görüşmenin ardından karar verilecek.

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