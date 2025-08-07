SPOR

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Süper Lig’de yeni sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray yarın saat 21.30’da deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılıların açıkladığı kadroda Osimhen ve Icardi'nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Karşılaşma öncesinde bu kente hareket eden sarı-kırmızılı ekibin kafilesinde forvet oyuncuları Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata yer almadı. Ayrıca Derrick Köhn de kafileye dahil edilmedi.

OKAN BURUK RİSKE ETMEK İSTEMEDİ

Edinilen bilgiye göre hem Osimhen'i hem de Icardi'yi hazır olmadıkları gerekçesiyle riske etmek istemeyen Okan Buruk, önümüzdeki hafta bu oyuncularına şans verecek.

FORVETTE BARIŞ ALPER YILMAZ

Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda forvette Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, Gaziantep FK kafilesi şöyle:

“Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina.”

