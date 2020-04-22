SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü yapan Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü yapan Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.04.2020 20:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve uzun yıllardır Fatih Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü yapan Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve uzun yıllardır Fatih Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 1 yıllık anlaşmaMustafa Cengiz resmen açıkladı! 1 yıllık anlaşma
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray hande sümertaş fatih terim

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

Trump 'vur emri' verdi!

Trump 'vur emri' verdi!

Fenerbahçe'den transfer bombası!

Fenerbahçe'den transfer bombası!

Falcao'dan G.Saray'a şok yanıt

Falcao'dan G.Saray'a şok yanıt

Futbolu bırakıyor!

Futbolu bırakıyor!

1 yıllık anlaşma açıklandı!

1 yıllık anlaşma açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Barcelona'dan Galatasaray'a müjde!

Barcelona'dan Galatasaray'a müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü yapan Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray'da flaş ayrılık

Emre Mor: İnsanlar beni çok abarttı

Ben Messi değilim

Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 1 yıllık anlaşma

1 yıllık anlaşma açıklandı!

Galatasaray’da Falcao indirimi kabul etmedi

Falcao'dan G.Saray'a şok yanıt

Galatasaray Mert Hakan Yandaş ile anlaştı iddiası

Galatasaray için transfer iddiası

Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku

Abdurrahim Albayrak ikinci kez dolandırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.