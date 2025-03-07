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  4. Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2025 11:56
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Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların başında gelen Mertens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son haftalarda Okan Buruk'un tercih etmediği Belçikalı oyuncu, ülkesine dönmek istediğini ve takımdan ayrılacağını yönetime bildirdi.

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mertens'in hikayesi sezon sonunda bitiyor... İlerleyen yaşı nedeniyle Okan Buruk'un artık çok tercih etmediği yıldız oyuncu kararını verdi.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

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Geçtiğimiz sezon futbolu bırakmanın eşiğinde olan fakat Galatasaray'ın yoğun ısrarları sonrası 1 yıl daha devam eden Mertens, ülkesine döneceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

OKAN BURUK TERCİH ETMİYOR

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Son haftalarda Okan Buruk'un ilk 11'de tercih etmediği Mertens'in bu sebeple moralinin bozulduğu ve ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Futbolu bırakıp bırakmama konusunda hala emin olmayan Mertens, ülkesinden gelecek teklifleri değerlendirecek.

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galatasaray mertens
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