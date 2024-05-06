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Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Yönetime haber yolladı ve müjdeyi verdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 19:15
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Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmayacağı bile belli olmayan Belçikalı futbolcu sarı-kırmızılı yönetime haber yolladı ve sözleşme imzalamak istediğini söyledi. Galatasaray yönetimi Mertens'in bu talebinin hemen ardından harekete geçti ve sözleşmeyi hazırlamaya başladı.

Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Yönetime haber yolladı ve müjdeyi verdi...
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlardan tam not alan Mertens'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli değildi. Yıldız futbolcu yönetime mesaj yollayarak yeni kontrat istediğini dile getirdi.

FUTBOLU BIRAKMASI GÜNDEMDEYDİ

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Geçtiğimiz aylarda kullandığı cümlelerde futbolu bırakacağını açıklamasının ardından sonradan vazgeçtiğini dile getiren Mertens'in kariyerine nerede devam edeceği büyük merak konusu olmuştu.

SÖZLEŞME UZATIYOR

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Galatasaray ile 1 yıl daha devam etmek istediğini Dursun Özbek yönetimine bildiren Belçikalı oyuncu beklemeye geçti. Sarı-kırmızılılar Mertens için sözleşme hazırlamaya başladı. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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