Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Yönetime haber yolladı ve müjdeyi verdi...

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlardan tam not alan Mertens'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli değildi. Yıldız futbolcu yönetime mesaj yollayarak yeni kontrat istediğini dile getirdi.

FUTBOLU BIRAKMASI GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz aylarda kullandığı cümlelerde futbolu bırakacağını açıklamasının ardından sonradan vazgeçtiğini dile getiren Mertens'in kariyerine nerede devam edeceği büyük merak konusu olmuştu.

SÖZLEŞME UZATIYOR

Galatasaray ile 1 yıl daha devam etmek istediğini Dursun Özbek yönetimine bildiren Belçikalı oyuncu beklemeye geçti. Sarı-kırmızılılar Mertens için sözleşme hazırlamaya başladı. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.





