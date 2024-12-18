Galatasaray'da Mertens için herkesi şaşırtan karar! Özel olarak görüşme yapılacak

Galatasaray'ın 2022 yılında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana gerek karakteriyle gerekse takıma sağladığı katkı ile taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan ve Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon 3 kulvarda oynadığı 24 maçın tamamında forma giyen tek isim Dries Mertens sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyordu.

'1 YIL DAHA KAL'

Sezon sonunda futbolu bırakma düşüncesi olan 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim ve Okan Buruk, Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını düşünüyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

İlerleyen günlerde yıldız futbolcu ile Galatasaray yönetiminin bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e hocası Okan Buruk geçtiğimiz Trabzonspor maçında da güvenmişti.