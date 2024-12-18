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Galatasaray'da Mertens için herkesi şaşırtan karar! Özel olarak görüşme yapılacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.12.2024 14:19
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Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakma kararı alırken Galatasaray yönetimi başarılı oyuncu ile 1 sezon daha kalması için özel bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mertens için herkesi şaşırtan karar! Özel olarak görüşme yapılacak
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 2022 yılında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana gerek karakteriyle gerekse takıma sağladığı katkı ile taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan ve Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon 3 kulvarda oynadığı 24 maçın tamamında forma giyen tek isim Dries Mertens sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyordu.

'1 YIL DAHA KAL'

Mertens

Sezon sonunda futbolu bırakma düşüncesi olan 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim ve Okan Buruk, Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını düşünüyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Mertens

İlerleyen günlerde yıldız futbolcu ile Galatasaray yönetiminin bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e hocası Okan Buruk geçtiğimiz Trabzonspor maçında da güvenmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Galatasaray'ın penaltı yaptıracak adamı azalır giderse yoksa kim durmadan yerlerde sürünecek
George Hagi den sonra GS ye gelmiş en iyi orta saha 10 numara oyuncusu Mertens tir. Oyun, performans, karakter ve zeka birarada. Var mı daha iyisi..?
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