Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için büyük yol kat etmesi Galatasaray'da da büyük yankı buldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, ezeli rakiplerinin Mesut Özil transferine karşılık yönetimin mutlaka yıldız bir transferle cevap vermesini istiyor.

"ÖZİL'E KARŞILIK AYTAÇ KARA'YI ALIYORUZ"

Twitter'da dün gece #YönetimSabrımızıTaşırma hashtagi ile transferde sessiz kalan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarına yüklendi. Taraftarlar, "Fenerbahçe, Mesut Özil'i alıyor. Bizimkiler ise Aytaç Kara ve Salih Uçan'ı transfer etmeye çalışıyor. Vizyon farkına bakın." sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"TAYLAN'IN YANINA KALİTELİ PASÖR ŞART"

Galatasaray'ın özellikle orta sahaya kaliteli bir transfer yapması gerektiğini savunan taraftarlar, "Orta sahada bütün yük Taylan'ın sırtında. Takımın Mesut Özil ayarında iyi bir pasöre ihtiyacı var." şeklinde yorumlar yaptı.

"FATİH TERİM YALNIZ BIRAKILIYOR"

Galatasay Başkanı Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e verdiği 'yıldız transfer' sözünü tutmadığını da savunan sarı kırmızılılar, "Fatih Terim istifa etse yeridir. Çünkü bu yönetim ne kulübün ne de taraftarın hakkını koruyamıyor." ifadelerini kullandılar. (Ajansspor)