SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2021 18:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için büyük yol kat etmesi, Galatasaray camiasında büyük yankı buldu.

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için büyük yol kat etmesi Galatasaray'da da büyük yankı buldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, ezeli rakiplerinin Mesut Özil transferine karşılık yönetimin mutlaka yıldız bir transferle cevap vermesini istiyor.

"ÖZİL'E KARŞILIK AYTAÇ KARA'YI ALIYORUZ"

Twitter'da dün gece #YönetimSabrımızıTaşırma hashtagi ile transferde sessiz kalan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarına yüklendi. Taraftarlar, "Fenerbahçe, Mesut Özil'i alıyor. Bizimkiler ise Aytaç Kara ve Salih Uçan'ı transfer etmeye çalışıyor. Vizyon farkına bakın." sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"TAYLAN'IN YANINA KALİTELİ PASÖR ŞART"

Galatasaray'ın özellikle orta sahaya kaliteli bir transfer yapması gerektiğini savunan taraftarlar, "Orta sahada bütün yük Taylan'ın sırtında. Takımın Mesut Özil ayarında iyi bir pasöre ihtiyacı var." şeklinde yorumlar yaptı.

"FATİH TERİM YALNIZ BIRAKILIYOR"

Galatasay Başkanı Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e verdiği 'yıldız transfer' sözünü tutmadığını da savunan sarı kırmızılılar, "Fatih Terim istifa etse yeridir. Çünkü bu yönetim ne kulübün ne de taraftarın hakkını koruyamıyor." ifadelerini kullandılar. (Ajansspor)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar
Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar
İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!
İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!
Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım
Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım
Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro
Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro
Özbek golcü Şomurodov Juventus'un hedefinde
Özbek golcü Şomurodov Juventus'un hedefinde
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu yaklaşım türk futbolunu bitirdi, devam edelim bakalım bereye kadar gidecek. en son vercez bütün kulüpleri bankalara o olacak. bari satalım hepsinide en azından güzel futbol izleyelim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı
Emre Kılınç'a kötü haber
Vedat Muriqi, Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı!
Vedat Muriqi, Galatasaray'a mı geliyor?
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan Vedat Muriç bombası
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme!
PFDK'dan Emre Kılınç'a 2 maç ceza
PFDK'dan G.Saraylı 2 maç ceza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.