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Galatasaray'da Midtsjö'nün bileti kesildi! Yerine gelecek oyuncu bile şimdiden hazır...

20.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray iç transferde düğmeye bastı. Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı oyuncuları yönetime bildirmesinin ardından düğmeye basan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi. Sezon başında takıma katılan Midtsjö listenin en başında yer alıyor. Bonservisiyle birlikte takımdan gönderilmeye hazırlanan Midtsjö'nün yerine gelecek isim bile belli oldu.

Galatasaray'da Midtsjö'nün bileti kesildi! Yerine gelecek oyuncu bile şimdiden hazır...
Fredrik Midtsjö

Fredrik Midtsjö

NOR Norveç
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen sarı-kırmızılılar kadroyu yapılandırmaya başladı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yol haritası çizildi.

MIDTSJÖ İLE BURAYA KADAR

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Sezon başında 3.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Midtsjö, beklenilen performansı bir türlü veremeyince Okan Buruk'un gözünden düştü. Bu nedenle takımdan ayrılması raporu verilen orta saha oyuncusu takımdan ayrılacak.

BONSERVİSİYLE GİDİYOR! YERİNE GELECEK İSİM BELLİ

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Sarı- Kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri Toulouse'un orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i listesine ekledi. Midtsjö'yü bonservisiyle takımdan göndermeyi planlayan Galatasaray'da her şey yolunda giderse Branco van den Boomen transferi de gerçekleşecek.


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