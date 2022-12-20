Galatasaray'da Midtsjö'nün bileti kesildi! Yerine gelecek oyuncu bile şimdiden hazır...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen sarı-kırmızılılar kadroyu yapılandırmaya başladı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yol haritası çizildi.

MIDTSJÖ İLE BURAYA KADAR

Sezon başında 3.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Midtsjö, beklenilen performansı bir türlü veremeyince Okan Buruk'un gözünden düştü. Bu nedenle takımdan ayrılması raporu verilen orta saha oyuncusu takımdan ayrılacak.

BONSERVİSİYLE GİDİYOR! YERİNE GELECEK İSİM BELLİ

Sarı- Kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri Toulouse'un orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i listesine ekledi. Midtsjö'yü bonservisiyle takımdan göndermeyi planlayan Galatasaray'da her şey yolunda giderse Branco van den Boomen transferi de gerçekleşecek.



