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Galatasaray'da Milot Rashica kararını verdi! Menajerine talimat vererek kariyerine hangi takımda devam edeceğini duyurdu

09.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica kararını verdi. Sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği yıldız oyuncu kulübüne bilgi verdi ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.

Galatasaray'da Milot Rashica kararını verdi! Menajerine talimat vererek kariyerine hangi takımda devam edeceğini duyurdu
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Milot Rashica, kariyerine Galatasaray'da forma giymek istediğini kulübüne söyledi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

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Galatasaray'a Norwich City'den gelen Kosovalı kanat oyuncusu, menajerine talimat vererek talebini Norwich City'ye iletti.

"TRANSFERİNİ BÜYÜK BİR İHTİMALLE YAPACAĞIZ"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" sözlerini kullanmıştı. Okan Buruk da, Rashica'dan memnun olduğunu ve takımda devam etmesini istediğini söylemişti. Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.


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