Galatasaray'da Milot Rashica kararını verdi! Menajerine talimat vererek kariyerine hangi takımda devam edeceğini duyurdu

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Milot Rashica, kariyerine Galatasaray'da forma giymek istediğini kulübüne söyledi.
Galatasaray'a Norwich City'den gelen Kosovalı kanat oyuncusu, menajerine talimat vererek talebini Norwich City'ye iletti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" sözlerini kullanmıştı. Okan Buruk da, Rashica'dan memnun olduğunu ve takımda devam etmesini istediğini söylemişti. Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.