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Galatasaray'da Mostafa Mohamed gelişmesi! Sağlık testlerine hala giremedi...

21.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödemesinin ardından genç futbolcuyu Nantes'a kiraladı. Zamalek ile sarı-kırmızılılar arasında yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed gelişmesi! Sağlık testlerine hala giremedi...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Nantes'e kiralanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Mısırlı golcü, Nantes için sağlık testlerinden henüz geçemedi.

SAĞLIK TESTLERİNDEN GEÇEMİYOR!

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Foot Mercato isimli gazete, Mostafa Mohamed'in dün sağlık testlerinden geçmesi gerektiğini aktardı. Sağlık testlerine sokulamayan Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde bir problemin olup olmadığı konuşulmaya başlandı. Galatasaray ile Zamalek arasında ödeme sıkıntısı olması nedeniyle kör düğüme dönen bu transferden sonra herkes tedirgin durumda.


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Anahtar Kelimeler:
Mostafa Mohamed galatasaray nantes
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