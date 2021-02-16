SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

16.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Son yıllardaki golcü sorununu ara transfer döneminde Mısır'dan kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile çözmüş gözüken Galatasaray, genç golcü için sezon sonu uygulanacak olan sözleşme detaylarını şimdiden belirledi. Sarı-kırmızılı formayı giyer giymez hem teknik ekibin, hem de taraftarın büyük beğenisini kazanan 23 yaşındaki yıldız, Türkiye Kupası'da dahil çıktığı 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in ardından üst üste 3 lig maçında gol atmayı başarabilen ilk futbolcu olan Mohamed için Cim Bom'un planı belli oldu.

MISIR'DAN SÜRPRİZ İDDİA!

Galatasaray ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Mostafa Mohamed için Mısır'dan flaş bir iddia geldi.Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edildi.Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.Ancak, Galatasaray'ın 4 milyon dolara satın alma opsiyonu ise böyle bir teklif gelmesi durumunda geçersiz olacak.

25 MİLYON EURO

Sarı Kırmızılılar, Mostafa Mohamed ile sezon sonu anlaşma sağlayarak, yeni sözleşmesinin çıkış maddesini 25 milyon euro olarak belirleyecek. Yıllık maaşı 750 bin dolardan 1 milyon 250 bin euro'ya çıkacak. Sözleşmesindeki çıkış maddesi ise 25 milyon euro olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Rıdvan Dilmen'den Mostafa için flaş sözler!Rıdvan Dilmen'den Mostafa için flaş sözler!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Dorukhan Süper Lig devine imza attı

Dorukhan Süper Lig devine imza attı

Sezonun flaş transferi gönderiliyor!

Sezonun flaş transferi gönderiliyor!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır bombası

Fenerbahçe'de Altay Bayındır bombası

Takım otobüsü devrildi!

Takım otobüsü devrildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sezon sonunda Başakşehir'e gidiyor!

Sezon sonunda Başakşehir'e gidiyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Mesut Özil bir ilke imza attı

Mesut Özil bir ilke imza attı

Diğer Haberler

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

'Dorukhan Toköz Galatasaray'a imza attı' iddiası

Dorukhan Süper Lig devine imza attı

Serhat Akın'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Serhat Akın'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Rıdvan Dilmen'den Mostafa hakkında flaş sözler!

Rıdvan Dilmen'den Mostafa için flaş sözler!

Rıdvan Dilmen öve öve bitiremedi: Türkiye'den aya giden ilk kişi olacaktı

''Türkiye'den aya giden ilk kişi olacaktı''

Ahmet Çakar'ın 'Utanmazlar' tweeti olay oldu!

Ahmet Çakar'ın sözleri olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.