Galatasaray'da Mostafa Mohamed planı!

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in ardından üst üste 3 lig maçında gol atmayı başarabilen ilk futbolcu olan Mohamed için Cim Bom'un planı belli oldu.

MISIR'DAN SÜRPRİZ İDDİA!

Galatasaray ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Mostafa Mohamed için Mısır'dan flaş bir iddia geldi.Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edildi.Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.Ancak, Galatasaray'ın 4 milyon dolara satın alma opsiyonu ise böyle bir teklif gelmesi durumunda geçersiz olacak.

25 MİLYON EURO

Sarı Kırmızılılar, Mostafa Mohamed ile sezon sonu anlaşma sağlayarak, yeni sözleşmesinin çıkış maddesini 25 milyon euro olarak belirleyecek. Yıllık maaşı 750 bin dolardan 1 milyon 250 bin euro'ya çıkacak. Sözleşmesindeki çıkış maddesi ise 25 milyon euro olacak.