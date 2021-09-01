SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi yattı

Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi yattı

01.09.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in transferi için el sıkışmış, Mısırlı forvet Fransa'ya uçmuştu. Ancak oyuncunun tapusuna sahip Mısır ekibi Zamalek, transfere taş koydu. Zamalek, G.Saray'dan peşin 4,5 milyon dolar isteyince işlem gerçekleşmedi. Mohamed şimdilik G.Saray'da kaldı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi yattı

Sporarena'nın haberine göre; Mısır ekibi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar peşin isteyince Mohamed'in Bordeaux'a transferi yattı. Fransa'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki forvetin hayalleri suya düştü.

8 MİLYON EUROYA EL SIKIŞILDI

Bordeaux ve Galatasaray, Mohamed'in bonservisi için 8 milyon euroya anlaşmaya varmıştı ancak Aslan, 4,5 milyon dolarlık riske girmek istemedi. Taraftarın 'ayrılmasın' tepkisi de yönetimi geri adım atmaya iten unsur oldu.

"ÖZEL YAŞAMINA DİKKAT ETMİYOR"

Mohamed'in sezonun sonundan itibaren özel yaşamına dikkat etmediği, ailevi sorunlar yaşadığı konuşuluyor. Futbolcunun İstanbul'da mutsuz olduğu ve performansının bu sebeple düştüğü iddia edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
PARTNERKonserde belgelenen aşk!Konserde belgelenen aşk!
Falcao'ya ödenecek miktar belli olduFalcao'ya ödenecek miktar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını bitiyor mu? İşte dikkat çeken tarih

Koronavirüs salgını bitiyor mu? İşte dikkat çeken tarih

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Falcao'ya ödenecek miktar belli oldu

Falcao'ya ödenecek miktar belli oldu

Mbwana Samatta, Royal Antwerp'te!

Mbwana Samatta, Royal Antwerp'te!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'a şoke eden skor!

Galatasaray'a şoke eden skor!

Ligin şampiyonunu ve gol kralını açıkladı!

Ligin şampiyonunu ve gol kralını açıkladı!

Sergen Yalçın transferi canlı yayında açıkladı

Sergen Yalçın transferi canlı yayında açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.