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Galatasaray'da Muslera Beşiktaş maçında oynayacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2021 17:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'da uzun süre sonra sakatlıktan dönen Muslera takımla birlikte çalışmalara başladı. Muslera'nın tekrar takımla çalışmalara başlamasından sonra Galatasaray taraftarları Muslera, Beşiktaş maçında oynayacak mı ve kadroya alınacak mı gibi araştırmalar yağmaya başladılar. Muslera ne zaman sahaya dönecek ve maçlara ne zaman çıkacak gibi meraklarda sürüyor. Muslera, Beşiktaş maçında formaya giyecek mi ve muhtemel ilk 11 belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da Muslera Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da uzun süre sonra sakatlıktan geri dönen Fernando Muslera tekrardan takımla birlikte antremanlara çıkmaya başladı. Bugün gerçekleştiren antrenmanda takımla birlikte çalışan Muslera'nın morali yerinde olduğu gözlemlendi.

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BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ederken Muslera'nın son antremanda takımla birlikte çalışması heyecan yarattı. Sakatlıktan geri dönen Muslera'nın Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor. Fatih Terim'in sürpriz yapmasını bekleyen kesimlerde ise Muslera'nın maç kadrosunda olacağını düşünüyor.


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