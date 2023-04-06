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'Galatasaray'da Muslera'dan sonra kale onun!' diyerek duyurmuşlardı! Bonservisi belli oldu...

06.04.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final etabında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılarak organizasyona veda etmişti. Sarı - kırmızılılarda yıllardır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve sözleşmesinin 2024 senesinde sona erecek olmasını gündemine alan yönetim, Dominik Livakovic ismine yoğunlaşmıştı. Hırvat basınının Uruguaylı ismin halefi olarak gösterdiği Livakovic için bonservis bedeli ise belli oldu. İşte detaylar...

'Galatasaray'da Muslera'dan sonra kale onun!' diyerek duyurmuşlardı! Bonservisi belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında dikkat çeken transferler yapan sarı - kırmızılılar, gelecek sezon için de aynı rotada ilerlemek istiyor.

"MUSLERA SONRASI KALE ONUN"

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Hırvat basınının 'Fernando Muslera'dan sonra Galatasaray'da kale ona emanet' diyerek duyurduğu Dominik Livakovic, bir süredir sarı - kırmızılıların gündeminde yer alıyordu.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Hırvatistan Milli Takımı formasıyla gösterdiği performans dikkat çeken 28 yaşındaki file bekçisi, A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile oynadığı maçta da gole izin vermemiş ve kurtarışlarıyla ön plana çıkmıştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

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Dinamo Zagreb'de forma giyen ve sezon sonunda ayrılmak istediğini kulübüne aktaran Livakovic için daha önce birçok kez temasta bulunan Galatasaray'dan istenen bonservis ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO

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Hırvat ekibinin, sarı - kırmızılılardan 10 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Galatasaray'ın ise indirim için ısrarcı olduğu ve transferi sezon sonuna kadar tamamlamak istediği kaydedildi.

Bu sezon Zagreb formasıyla 41 resmi maça çıkan Livakovic; kalesinde 46 gol görürken, 8 kez rakiplerine geçit vermedi.


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