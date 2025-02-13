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Galatasaray'da Muslera defteri kapanıyor! Avrupa'nın peşinden koştuğu isim Muslera'nın yerine kaleye geçiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2025 11:21
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Galatasaray'da 14 yıllık Muslera efsanesi sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldiven sezon sonunda takıma veda edecek. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın yerine kaleye geçecek ismi ise şimdiden belirledi...

Galatasaray'da Muslera defteri kapanıyor! Avrupa'nın peşinden koştuğu isim Muslera'nın yerine kaleye geçiyor...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaklaşık 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatılmayacak. Ailesiyle birlikte Uruguay'a dönmeye karar veren Muslera, sarı-kırmızılı formayla son maçlarına çıkıyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

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Galatasaray, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in peşinde... Avrupa'dan birçok talibi olan Tzolakis için sarı-kırmızılıların birkaç adım önde olduğu aktarıldı. Muslera'nın durumunu örnek gösteren Galatasaraylı yetkililer, Tzolakis'in başarılı olması durumunda tıpkı Muslera gibi efsane olabileceğini söyleyerek ikna etti.

REKORLAR KIRIYOR

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Tzolakis bu sezon toplamda 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu 6 maçta kalesine gelen tam 25 şutun tamamını çıkartarak kırılması zor bir rekora imza attı. Avrupa'dan birçok takımın kıskacında olan 22 yaşındaki Tzolakis ile Galatasaray'ın sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Tüm Maçlar
23:00
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera
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