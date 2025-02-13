Galatasaray'da Muslera defteri kapanıyor! Avrupa'nın peşinden koştuğu isim Muslera'nın yerine kaleye geçiyor...

Yaklaşık 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatılmayacak. Ailesiyle birlikte Uruguay'a dönmeye karar veren Muslera, sarı-kırmızılı formayla son maçlarına çıkıyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Galatasaray, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in peşinde... Avrupa'dan birçok talibi olan Tzolakis için sarı-kırmızılıların birkaç adım önde olduğu aktarıldı. Muslera'nın durumunu örnek gösteren Galatasaraylı yetkililer, Tzolakis'in başarılı olması durumunda tıpkı Muslera gibi efsane olabileceğini söyleyerek ikna etti.

REKORLAR KIRIYOR

Tzolakis bu sezon toplamda 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu 6 maçta kalesine gelen tam 25 şutun tamamını çıkartarak kırılması zor bir rekora imza attı. Avrupa'dan birçok takımın kıskacında olan 22 yaşındaki Tzolakis ile Galatasaray'ın sözleşme imzalaması bekleniyor.