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Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Sarı-kırmızılı yönetim masaya oturmaya hazır

14.09.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Muslera gelişmesi yaşanıyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek tecrübeli file bekçisi için sarı-kırmızılı yönetim ilk adımı attı ve görüşmelere başladı.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera'nın takımda devam etmesi için sarı-kırmızılı yönetim kolları sıvadı. 37 yaşına gelmesine rağmen hala daha üst düzey performans sergileyen Uruguaylı kaleciyle sözleşme uzatılacak.

"40 YAŞINA KADAR KALEDE KAL"

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Galatasaray yönetimi, Muslera'ya 40 yaşına kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif edecek. Maaşında ise her yıl ufak indirimlere gitme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim bu kararını Muslera'ya sunacak.

KALMAK İSTİYOR

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Kariyerinin bu döneminde başka bir takıma transfer olmak istemeyen ve futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Muslera'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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galatasaray muslera

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