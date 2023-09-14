Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Sarı-kırmızılı yönetim masaya oturmaya hazır

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera'nın takımda devam etmesi için sarı-kırmızılı yönetim kolları sıvadı. 37 yaşına gelmesine rağmen hala daha üst düzey performans sergileyen Uruguaylı kaleciyle sözleşme uzatılacak.

"40 YAŞINA KADAR KALEDE KAL"

Galatasaray yönetimi, Muslera'ya 40 yaşına kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif edecek. Maaşında ise her yıl ufak indirimlere gitme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim bu kararını Muslera'ya sunacak.

KALMAK İSTİYOR

Kariyerinin bu döneminde başka bir takıma transfer olmak istemeyen ve futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Muslera'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

