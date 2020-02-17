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Galatasaray'da Mustafa Kapı süresiz kadro dışı bırakıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 17.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Galatasaray'da Mustafa Kapı süresiz kadro dışı bırakıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

A takım ile antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Mustafa Kapı, bu sezon tamamı Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi'nde olmak üzere 16 karşılaşmada forma giydi.

(AA)

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Galatasaray Mustafa Kapı

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