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Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e gol dersi

13.04.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 35. haftada Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da gözler Mustafa Muhammed'e çevrildi.

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e gol dersi

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlanmasının ardından elde sadece Mustafa Muhammed kaldı.

Sakat Radamel Falcao, annesi vefat eden Henry Onyekuru ve cezalı Ryan Babel'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında gözler Mısırlı oyuncuda olacak.

Teknik heyet, gol hasreti çeken yıldıza terapi uygularken bir yandan da video analizlerle Göztepe savunmasına karşı neler yapacağını ezberletiyor.

Süper Lig'de ilk 5 maçında 5 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, sol 5 karşılaşmada ise boş geçmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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